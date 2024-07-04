Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ortaya çıktı: Hakaret, tehdit...

Yayınlanma: 04.07.2024 - 19:41

Güncelleme: 04.07.2024 - 19:43

Alçı'nın dilekçesinde, boşanma sonrasında da Kütahyalı'nın şiddet uygulamalarının devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca, Kütahyalı'nın, Alçı'ya yönelik tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderdiği, kendisini polis olarak tanıtarak üçüncü şahıslara asılsız suçlamalarda bulunduğu belirtildi.

Ek olarak, Kütahyalı'nın Alçı adına yüksek limitli kredi kartları çıkartarak bu kartları kötüye kullandığı iddia edildi.

Alçı, bu olaylar nedeniyle hem ceza davası açtı hem de 250 bin TL'lik manevi tazminat talebinde bulundu.

HAKARET DOLU MESAJLAR

B Yüzü'nün haberine göre, Rasim Ozan Kütahyalı’nın attığı belirtilen mesajlardan örnekler de sunuldu. Buna göre Kütahyalı’nın Alçı’ya attığı mesajlardan bazıları şöyle:

"Loser insan, loser yaratık, düşük seviyeli başarısız zavallı, şımarık, küstah, sahte ve sinsi insan, yeteneksiz, aptal, cahil...

Hizmetçi, İbrahim Tatlıses'in kadını mısın, köpek oldun, köpek gibi hizmetçilik ediyorsun, tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden,, onurlu ol, gururlu ol

Nagehan sen idiotsun, salaksın, ruhen çirkin bir insansın, için çürümüş, bunamış, bunak.

Öldün sen öldüüünnnn, seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar."

RASİM'DEN AYDIN DOĞAN’A KÜFÜR MESAJLARI

Dilekçede, 28 Mayıs’ta aralarında Nagehan Alçı’nın da bulunduğu pek çok gazetecinin de katıldığı bir yemek davetinden sonra Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakaret mesajları attığı belirtildi.

Kütahyalı’nın küfür ettiği isimler arasında Aydın Doğan ve eski Bakan Cavit Çağlar da bulunuyor.

Alçı’nın avukatının verdiği dilekçede, konu şöyle anlatıldı:

“Yemek davetine katıldığı için hem müvekkile hem de davette bulunan aralarında Cavit Çağlar, Aydın Doğan gibi kamuoyunda tanınmış son derece saygın kişilere ‘sen o şerefsizlerin cumartesi masasında meze olan, onlara yalakalık eden 47 yaşında kart bir kadınsın, Cavit Çağlar başta olmak üzere tüm o...çocuklarını anasından doğduğuna pişman edeceğim", "Git o itlere de okut cumartesi onların masasında meze olurken" demek (yazmak) suretiyle hakaret etmiştir.”

TELEFON NUMARASI VE KREDİ KARTLARI

Rasim Ozan Kütahyalı’nın aynı anda birden çok telefon numarası kullandığı da belirtildi. Dilekçenin dikkat çeken bir diğer bölümü ise, Nagehan Alçı adına çıkarılan kredi kartları oldu.

Dilekçede, konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

“Rasim Ozan Kütahyalı, evlilik birliği devam ettiği sırada davacı müvekkile çok sayıda banka evrakını zorla imzalatmış, müvekkilden aldığı vekaleti de kötüye kullanarak davacı Nagehan Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartı çıkartmış, bunların bir kısmını kendisi kullanmış bir kısmını ise müvekkilin bilgi ve onayı dışında üçüncü kişilere kullandırarak bu kullandırmadan haksız kazanç elde etmiştir.

Söz konusu kredi kartlarının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından müvekkilin kendisine T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 261 017 ** vergi kimlik no’lu Elif D. isimli şahsa ilişkin yapılan soruşturma kapsamında tebligat gönderilerek müvekkilin ifadeye çağrılması sonucu haberi olmuştur.

Davacı müvekkil gerek evlilik birliği devam ederken, gerek boşanma aşamasında, gerekse de boşanma kesinleştikten sonra bu kredi kartlarını iptal ettirmek istediğini defalarca dile getirmişse de her defasında davalı tarafından ağır şekilde tehdit ve manipüle edilmiştir. Davacı müvekkilin söz konusu kredi kartlarının borçlarının ödenerek bunların kullanıma kapatılmasına ilişkin isteğini dile getirdiği ve karşılığında davalı tarafından tehdit edildiği sayısız mesaj tarafımızdan şikayet dosyamıza sunulacaktır.”