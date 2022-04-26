Nagehan Alçı'dan Gezi Davası yorumu: Bu işte bir tuhaflık var, burnuma garip kokular geliyor

26 Nisan 2022 Salı, 11:24

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu. Sosyal medyada tepki yağan karara iktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk gazeteci yazarı Nagehan Alçı'dan da sert tepki geldi.

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMAMAYI ÖĞRENDİM SANIRDIM, YANILMIŞIM'

"Türkiye’de hiçbir şeye şaşırmamayı öğrendim sanırdım. Yanılmışım. Gezi davasında mahkemeden çıkan dünkü karar beni şok etti. İnanamadım. Nutkum tutuldu. Elbette adaletli bir karar beklemiyordum. Fakat bu derece aşırı ve provokatif bir karar da beklemiyordum" diyen Nagehan Alçı, 4.5 senedir tutuklu olan Kavala'ya bu süreyi absorbe etmek için 10-12 sene verilmesini, zaten tutuklu olmayan diğer isimler için de beraat kararı çıkmasını beklediğini söyledi. Ardından şu ifadeleri kullandı:

'İRRASYONEL VE MANTIKSAL BAĞLAMI OLMAYAN BİR KARAR, KAMUOYUNU İKNA ÇABASI BİLE YOK'

"Bu davada minareyi çalıp kılıf hazırlamak da yok. Tamamen irrasyonel ve hiçbir mantıksal bağlamı olmayan bir karar. Bu kararda bir mantığa büründürme ve kamuoyunu ikna çabası bile yok. Türkiye’de yasama kurumu var, yürütme kurumu var ama yargı kurumu olup olmadığından maalesef artık emin değilim.

'YİĞİT EKMEKÇİ İLE ZAMAN ZAMAN BİR ARAYA GELİRDİK'

Vicdanlı hakimler ve savcıların da bu görüşüme iştirak edeceğine inanıyorum. Dün hüküm açıklanınca Yiğit Ekmekçi’yi aradım ama ulaşamadım. Herhalde ben aradığımda cezaevine gitmek için adli işlemleri yapılıyordu.

Ekmekçi ile zaman zaman bir araya gelir ve davanın gidişi hakkında fikir alışverişi yapardık. Üniversitelerde başörtüsü yasaklarının sürdüğü dönemlerde Bilgi Üniversitesi’nde demokrat duruşu ile öne çıkmış ve başörtüsü yasaklarına karşı durmuş bir akademisyendir Ekmekçi.

'BU İSİMLERİN İDDİA EDİLEN SUÇLARI İŞLEMİŞ OLMA İHTİMALLERİ YOK'

Hakan Altınay da tıpkı Ekmekçi gibi gerçek bir özgürlükçü ve demokrattır. Ekmekçi, Hakan Altınay, Çiğdem Mater ve diğerleri… Bu isimlerin iddia edilen suçları işlemiş olma ihtimalleri yok! Kavala ile ilgili iddianame hakkındaki görüşlerimi zaten biliyorsunuz. Dayanaktan yoksun, hukukilikten uzak, temeli zayıf, tamamen uydurma bir dava süreci.

'BU İŞTE BİR TUHAFLIK VAR'

4,5 yılın sonunda böyle bir karar verilebilmiş olmasını hakikaten aklım almıyor. Bu işte bir tuhaflık var. Burnuma garip kokular geliyor. Bu tuhaflığın ve garabetin perdesi kaldırıldığında hakikatin görüleceğine inanmak istiyorum"