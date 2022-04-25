Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gezi Parkı davası yorumu: 'Bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar...'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi kararına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor" dedi.
Gezi Parkı davasında iş insanı Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise 18'er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı çıktı.
"ZORBA VE HUKUK TANIMAZ İKTİDAR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter konuyla ilgili paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
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