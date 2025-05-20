Nallıhan Kuş Cenneti fotoğraf avcılarını bekliyor

Ankara’da tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, fotoğraf sanatçılarına ev sahipliği yapacak. Fotoğraf avcılığını yaygınlaştırmak, doğa koruma bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen 8. Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan Korunan Alanlar Ulusal Fotoğraf Yarışması’ 31 Mayıs’ta başlayacak.





Yarışmanın konusu Nallıhan Kuş Cenneti’nin kuş türleri, Nallıhan Kız Tepesi Tabiat Anıtı ve çevresinin jeolojik yapısı, Nallıhan Sarıçalı Dağı Milli Parkı’nın doğal varlıkları, anıt ağaçları, Uyuz Suyu Şelalesi, yaban hayatı, jeolojik yapısı, peyzaj güzellikleri ve Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı ve jeolojik yapısı olarak belirlendi.





Yarışma Nallıhan Kuş Cenneti, Nallıhan Kız Tepesi Tabiat Anıtı, Nallıhan Sarıçalı Dağı Milli Parkı ve Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı’nda çekilecek fotoğrafları kapsayacak.





Başkent Ankara Meclisi ve Doğa Koruma Vakfı’nın düzenlediği Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediyesi, Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği’nin desteklediği yarışmada 31 Mayıs 2025 saat 12:00 ile 15 Haziran 2025 saat 23:59 zaman aralığında çekilen fotoğraflar kabul edilecek. Son yükleme tarihi ise 22 Haziran 2025 saat 23:00 açıklandı.





Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere tfsfonayliyarismalar.org sitesinden ulaşılabilecek.