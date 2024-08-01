21. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ekim'de başlayacak

Bu yıl "İnsan ve Yaşam", "Tabiat ve Doğal Hayat" ile "Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 252 bin lira para ödülü verilecek.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:42
21. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ekim'de başlayacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 21. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün organize ettiği yarışma, fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını belgelemek, arşivlemek ve gerektiğinde uluslararası platformlarda sergilemek amacıyla 1984'ten günümüze iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

Bu yıl "İnsan ve Yaşam", "Tabiat ve Doğal Hayat" ile "Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 252 bin lira para ödülü verilecek.

Katılımcılar, yarışmaya ilişkin şartnameye ve detaylı bilgiye "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.

Başvurular, 1 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.


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