Namaz kılan kadının cüzdanını çaldı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Beyoğlu'nda bir hırsız, camide namaz kılan kadının yanına oturarak çantasından cüzdanını çaldı. Yakalanan şüpheli tutuklanırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Namaz kılan kadının cüzdanını çaldı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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DHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 19:19

Olay, 27 Eylül Cuma günü saat 16.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre camiye gelen kadın, eşyalarını arkasındaki koltuğa bırakarak namaz kılmaya başladı.

O sırada koltuğa oturan şüpheli, kadının çantasını karıştırıp içindeki cüzdanı alarak kendi poşetinin içine koyduktan sonra camiden ayrıldı.

NAMAZ KILARKEN CÜZDANI ÇALDI

Olayın ardından kadının şikayeti üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin G.Y. isimli kadın olduğunu tespit ederek olaydan 3 gün sonra Taksim'de yakaladı.

Benzer suçlardan çok sayıda şahsı bulunan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı. 


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