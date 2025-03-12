Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Elazığ’da camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren Nazir Kaymaz hayatını kaybetti.
Elazığ'da bulunan İzzetpaşa Camisi'nde ikindi namazını kılarken aniden fenalaşan Nazir Kaymaz, aniden yere yığıldı. Camideki diğer yurttaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları müdahaleye rağmen Kaymaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Kaymaz’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi yapılan Nazir Kaymaz’ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı ve toprağa verildi.
Etiketler: #Elazığ #Cami #kalp krizi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Televizyondaki abla
- Ankara-Tel Aviv gerginliği NATO'ya sıçradı!
- Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni