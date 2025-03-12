Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Elazığ’da camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren Nazir Kaymaz hayatını kaybetti.

Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:30

Elazığ'da bulunan İzzetpaşa Camisi'nde ikindi namazını kılarken aniden fenalaşan Nazir Kaymaz, aniden yere yığıldı. Camideki diğer yurttaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları müdahaleye rağmen Kaymaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Kaymaz’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi yapılan Nazir Kaymaz’ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı ve toprağa verildi.


Etiketler: #Elazığ #Cami #kalp krizi

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