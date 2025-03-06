Rize muhabirimiz Faik Bakoğlu kalp krizi geçirdi

Yayınlanma: 06.03.2025 - 14:39

Güncelleme: 06.03.2025 - 14:39

Rize Gazeteciler Derneği Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu Rize İl Temsilcisi Faik Bakoğlu, dün kalp krizi geçirerek RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Bakoğlu'na yapılan ilk müdahale ile iki stent takıldı.

Hastaneden alınan bilgilere göre, Bakoğlu'nun genel durumu iyi olup, kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Rize'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Zümrüt Rize Gazetesi imtiyaz sahibi Faik Bakoğlu, aynı zamanda eski bir futbol hakemi olarak da tanınıyor.