Namaz kılarken kalp krizinden öldü
İzmir'in Bornova ilçesinde Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çoban'ın fenalaştığı anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bornova ilçesi Altındağ semtindeki bir camide, 10 Ekim Pazartesi günü; ikindi için camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Çoban'ın hareketsiz yattığını görenler yardıma koştu.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ANLAR KAMERADA
Öte yandan, 10 gün önce yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; namaz kılan Çoban'ın bir anda fenalaşarak yığıldığı anlar yer aldı.
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