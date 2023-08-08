Namazla dalga geçtiği iddia ediliyordu: Güvenlik görevlisine 10 yıla kadar hapis talebi

Sosyal medyada paylaştığı videoda namaz ile alay eden şüpheli güvenlik görevlisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:40
Namazla dalga geçtiği iddia ediliyordu: Güvenlik görevlisine 10 yıla kadar hapis talebi
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İstanbul'da 9 Mayıs 2023 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda namaz, Atatürk ve din ile alay ettiği iddia edilen, aynı zamanda ibadeti aşağılayıcı sözler söyleyip eylemlerde bulunduğu öne sürülen şüpheli güvenlik görevlisi Devran Yalçın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2023’de ihbar niteliğinde paylaşılan 32 saniyelik video içeriği ve üzerinde güvenlik üniforması olan şahıs ile ilgili re’sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Amacının din, namaz ya da Atatürk ile dalga geçmek olmadığını söylediği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Devran Yalçın’ın söz konusu videoyu 9 Mayıs 2023’de paylaştığı, Savcılıkta alınan savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, olay günü işyerinde canlı yayın yaptığı sırada yayına katılan yaklaşık 40-60 kişinin sormuş olduğu sorulara mizah maksatlı cevaplar verdiğini, mizah maksatlı olarak "siz Kemal Kılıçdaroğlu kazandığında Atatürk'ü ekber diye namaz kılınacağını mı zannediyorsunuz" diyerek kesilen videodaki namaz kılma hareketlerini yaptığını ancak devamında "böyle bir durum olsa dahi biz Türk milleti olarak buna dur demesini biliriz" dediğini söylediği kaydedildi. 

Şüpheli Yalçın’ın ifadesinin devamında ise videoda yayının kesilmiş hali olduğu için söylemiş olduğu bu sözlerin videoda yer almadığını, amacının din, namaz ya da Atatürk ile dalga geçmek olmadığını söylediği belirtildi. Namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı

Hazırlanan iddianamede şüphelinin video içeriğinde Müslüman kesimin siyasi görüş ve seçime ilişkin düşüncelerine, dini görüş ve değerlerine istinaden hakaret içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici, kin, düşmanlık ve tahrik içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca dini değer olan namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı.

10 YIL 5 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede şüpheli Devran Yalçın’ın zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 9 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.


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