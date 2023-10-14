Namık Kemal'in mezarı sahipsiz kaldı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde bulunan, Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin torunu Şehzade Gazi Süleyman Paşa’nın türbesi ile “Vatan Şairi” Namık Kemal’in mezarı sahipsiz kaldı.

Mehmet Aka
Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00
Namık Kemal'in mezarı sahipsiz kaldı
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Türbe ve mezar adeta çöplüğe dönüştü. Ziyaretçiler duruma tepki gösterirken Bolayır köyü sakinlerinden Ogün Türkel konuyla ilgili “Burası uzun yıllar Türk askerinin nöbet tuttuğu bir alandı. Ancak restorasyon çalışmaları başladığından bu yana bekçi veya görevli bulunmuyor” diye konuştu.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan yetkililer, alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında yeni ve önemli bulgulara ulaşıldığını, bu durumun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi üzerine restorasyon çalışmalarına ara verildiğini söyledi. 


Namık Kemal çanakkale

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