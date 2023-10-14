Namık Kemal'in mezarı sahipsiz kaldı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

Türbe ve mezar adeta çöplüğe dönüştü. Ziyaretçiler duruma tepki gösterirken Bolayır köyü sakinlerinden Ogün Türkel konuyla ilgili “Burası uzun yıllar Türk askerinin nöbet tuttuğu bir alandı. Ancak restorasyon çalışmaları başladığından bu yana bekçi veya görevli bulunmuyor” diye konuştu.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan yetkililer, alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında yeni ve önemli bulgulara ulaşıldığını, bu durumun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi üzerine restorasyon çalışmalarına ara verildiğini söyledi.