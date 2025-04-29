Narin cinayeti davasında yeni gelişme! 15 sanık hakkında 5 yıl hapis cezası istendi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:19

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:04

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra vahşice katledildiği ortaya çıkan Narin Güran cinayeti davasında 3'ü çocuk 15 sanık hakkında, suçluyu kayırma suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetinde, suçluyu kayırma iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran’ın yakınlarının yargılandığı davada, üçü çocuk olmak üzere 15 sanık suçluyu kayırmak ve delilleri yok etmekle suçlanıyor.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında, ayrıca suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Narin Güran’ın annesi, ağabeyi ve amcası daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Narin cinayeti kapsamında açılan bir diğer dava ise suçluyu kayırma suçlamasıyla açılmış; sanıklar arasında üç çocuk bulunması nedeniyle onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ancak daha sonra iki dava dosyası birleştirildi.

YANGIN ÇIKARDILAR, TELEFON KAYITLARINI SİLDİLER

Sanıkların, arama çalışmaları sırasında gerçek dışı beyanlarda bulundukları, çalışmaları sabote etmek amacıyla köyde yangın çıkardıkları belirlendi.

Ayrıca bölgede görev yapan jandarma personelini izleyip telefon görüşmelerini kaydettikleri ve kayıtları sildikleri tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. 19 gün sonra, Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde, üzeri taş ve çalılarla gizlenmiş halde cansız bedenine ulaşıldı.

Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti.

Mahkeme, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediğine hükmetmişti.