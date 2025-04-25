Narin Güran davasında yeni gelişme

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişi hakkındaki 'suçluyu kayırma' davasında ara kararını açıklayan hakim, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Narin Güran davasında yeni gelişme
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ANKA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 23:00

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sonucu 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davada tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilirken, tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran da duruşmada hazır bulundu.

DURUŞMA SALONUNA SANIK, AVUKATLAR VE SANIK YAKINLARI DIŞINDA KİMSE ALINMADI

Davada çocukların da yargılandığı gerekçesiyle sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında duruşma salonuna kimse alınmadı. 13 saat süren bugünkü duruşmada, 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli 7 kişi tanık olarak dinlenildi. Tanık beyanları, sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından hakim, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.


Etiketler: #Narin Güran #dava #Cinayet

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