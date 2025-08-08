Narin Güran cinayeti davasında cezaların onanması talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2024'te karara bağlanan ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince uygun bulunan 3 sanık hakkındaki "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Bahtiyar hakkındaki "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin tebliğname hazırladı.

Tebliğnamede, sanık Bahtiyar hakkındaki suç vasfının tayininde bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilerek, suç vasfının "çocuğu kasten öldürme" olduğuna ilişkin temyiz istemlerinin reddine karar verilmesi talep edildi.

Sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ilişkin ise haklarında tayin olunan cezanın kanuna uygun olduğu belirtildi.

"Soruşturmanın etkin biçimde yürütülmediği", "Narin Güran'ın neden öldürüldüğünün belirlenemediği", "mahkumiyet hükmünün somut gerekçelere dayanmadığı" şeklindeki sanık avukatlarınca yapılan temyiz itirazlarının yerinde görülmediği vurgulanan tebliğnamede, temyiz itirazlarının reddi ile hükümlerin onanmasına karar verilmesi istendi.

Tebliğname, nihai karar verilmek üzere Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi.