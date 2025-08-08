Cumhuriyet Gazetesi Logo
Narin Güran cinayeti davasında cezaların onanması talebi

Narin Güran cinayeti davasında cezaların onanması talebi

8.08.2025 13:32:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Narin Güran cinayeti davasında cezaların onanması talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2024'te karara bağlanan ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince uygun bulunan 3 sanık hakkındaki "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Bahtiyar hakkındaki "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin tebliğname hazırladı.

Tebliğnamede, sanık Bahtiyar hakkındaki suç vasfının tayininde bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilerek, suç vasfının "çocuğu kasten öldürme" olduğuna ilişkin temyiz istemlerinin reddine karar verilmesi talep edildi.

Sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ilişkin ise haklarında tayin olunan cezanın kanuna uygun olduğu belirtildi.

"Soruşturmanın etkin biçimde yürütülmediği", "Narin Güran'ın neden öldürüldüğünün belirlenemediği", "mahkumiyet hükmünün somut gerekçelere dayanmadığı" şeklindeki sanık avukatlarınca yapılan temyiz itirazlarının yerinde görülmediği vurgulanan tebliğnamede, temyiz itirazlarının reddi ile hükümlerin onanmasına karar verilmesi istendi.

Tebliğname, nihai karar verilmek üzere Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi.

 

İlgili Konular: #yargıtay #Narin Güran

İlgili Haberler

Jandarma atamalarında 'Narin Güran' ayrıntısı: O isim merkeze çekildi
Jandarma atamalarında 'Narin Güran' ayrıntısı: O isim merkeze çekildi Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2025 yılı terfileri ve atamalarındaki ayrıntılar dikkat çekti. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması sırasında yaptığı açıklamayla tepki çeken Diyarbakır Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım merkeze çekilirken yerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'den hemşehrisi Tarık Hekimoğlu atandı.
Hindistan merkezli rapor ortaya koydu: Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişme
Hindistan merkezli rapor ortaya koydu: Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişme Narin Güran cinayetine ilişkin kamera görüntüleri üzerinden hazırlanan Hindistan merkezli adli bilişim firmasının raporunda, çocuğun Nevzat Bahtiyar’ın evinin yakınında kaçırıldığı, Arif Güran’ın evine hiç ulaşmadığı tespiti yer aldı.
‘Öğretmen 6 öğrencisi istismar etti’ iddiası: ‘Sonunuz Narin gibi olur’ tehdidi!
‘Öğretmen 6 öğrencisi istismar etti’ iddiası: ‘Sonunuz Narin gibi olur’ tehdidi! Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki özel okulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu öğretmen M.A. (45), hakim karşısına çıktı. Duruşmada M.A. kendine yöneltilen suçlamaları reddederken, mağdur çocuklardan bazıları, bu durumu ailelerine söylemeleri durumunda M.A.’nın kendilerini ‘Sonunuz Narin gibi olur’ diyerek tehdit ettiğini söyledi.