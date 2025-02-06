Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Yüksel Güran için beraat talebi!
Diyarbakır'da, kaybolduktan günler sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, istinafa başvurarak beraat talep etti.
Diyarbakır’da kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bir çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili bir gelişme daha yaşandı.
Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı istinaf başvurusu yaptı.
Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Erzincan'a giden meslektaşlarımız Yüksel anne ile görüştü. Anne hukuka inancını sürdürerek sabırlı ve güçlü durmaya devam ediyor. Aksi bir durum olmazsa gün içerisinde tahliye istemini de içeren istinaf dilekçemizi sunmuş olacağız."
Can Erzincan'a giden meslektaşlarımız Yüksel anne ile görüştü. Anne hukuka inancını sürdürerek sabırlı ve güçlü durmaya devam ediyor. Aksi bir durum olmazsa gün içerisinde tahliye istemini de içeren istinaf dilekçemizi sunmuş olacağız.— Yılmaz Demiroğlu (@avydemiroglu) February 6, 2025
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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