Narin Güran davasında yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı

Yayınlanma: 01.02.2025 - 18:53

Güncelleme: 01.02.2025 - 18:53

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti. Tartışmalar sürerken dava savcısı 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için istifa ağırlaştırılmış müebbet talebiyle başvuruda bulundu.

CEZAEVLERİ DEĞİŞTİ

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medyadan Yüksel Güran ve Enes Güran'ın cezaevinin değiştirildiğini açıkladı.

Eryılmaz şunları söyledi:

Varan 1 : Enes Güran, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Kapalı Cezaevinden başka bir yer cezaevine nakledildi. Devamı gelecek!

Varan 2: Yüksel Güran, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Cezaevinden başka bir yer cezaevine nakledildi. Cehennemde buluşursunuz artık!