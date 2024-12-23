Narin Güran cinayeti ile ilgili kritik iddia: 'Korunan 1 sanık daha var, bu kişi erkek değil'

Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:22

Güncelleme: 23.12.2024 - 17:23

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ve tutuklu sanık Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek, TV 100 canlı yayınında soruları yanıtladı.

"KATİLİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, programın sunucusu Cansu Canan’ın, "Narin’i kim öldürdü?" sorusu üzerine şunları söyledi:

“Nevzat Bahtiyar'ın öldürmediğinden eminim, ancak yaklaşık 30 gündür bu davanın içerisindeyim ama Nevzat Bahtiyar'ın avukatı olarak davaya girdiğimden beri davadan izlenimlerimiz ve bildiklerimiz var. Daha mahkemede suçluluğu ispatlanmadan, birine 'şu katildir' demek hukuken doğru değildir. Biliyoruz aslında katilin kim olduğunu ama söylemeye dilimiz varmıyor, hukuki süreçten dolayı.”

Ardından Narin'in ağabeyi tutuklu sanık Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek, "Dosyadaki delilleri toplu halde değerlendirerek şiddetle karşı çıkıyoruz" sözleriyle Bahtiyar'ın avukatına karşı çıktı.

"KORUNAN 1 KİŞİ DAHA VAR"

Programın devamında tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu, “Burada, bu 4 sanığın dışında korunan biri var mı?” diye soru yöneltti.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, bu soruya cevap olarak, “Bu davada 4 tane sanık var, 4 tane sanığın dışındaki bir kişi korunuyor. O korunan kişi, bu davanın içerisinde değil” şeklinde konuştu.

Avukat Eryılmaz, korunan kişinin erkek olmadığını ifade ederek, “Ve olay da bir namus meselesi” ifadesini kullandı.