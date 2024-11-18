Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ilk kez konuştu: 'Salim Güran'ın yüzünde sarılık vardı, Enes Güran'ın gözü mosmordu...'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:46

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:47

Diyarbakır, Bağlar, Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak, Narin'in cesedini Eğertutmaz deresine götüren Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ilk kez konuştu.

Sessizliğini A Haber'e bozan İbrahim Bahtiyar, hem Narin'in cansız bedeni bulunmadan önceki hem de sonraki süreci anlattı.

"NEDEN GÖZÜ MOSMOR?"

İbrahim Bahtiyar'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"İlk köye geldiğimde Salim Güran'ın yüzünde sarılık vardı. Yüz siması değişmişti. Zaten bunu da dile getirdim. Olayın üçüncü gününde eve geldiğimde Enes Güran’ın (tutuklu ağabey) yüzünü gördüm. 'Bu çocuğun yüzü niye mosmor olmuş?' diye düşündüm. Baran’a bakıyorum, Baran da sabah akşam ağlıyordu ama gözlerinde hiçbir şey yoktu. 'Neden gözü mosmor?' diye sordum.

"WHATSAPP’TA KONUŞUYORLARDI"

"Bir toplantı yapıyorlardı, aralarına giremedim. Yalnızca onların ailesi vardı. Ali Rıza Güran da içindeydi. Ömer Güran vardı, 17-18 yaşındaki gençlerdi. Ali Rıza Güran’ın çocuklarıydı. Yanlış olmasın telefonları da kaldırmışlardı, ellerinde yoktu. Aralarında yabancı kimse yoktu. Onların WhatsApp grubu da vardı. WhatsApp’ta konuşuyorlardı. Ben Baran’ın telefonunda gördüm ama ne konuştuklarını bilmiyorum."

"ALİ RIZA GÜRAN 'NEVZAT SUÇU KABULLENSİN' DEDİ"

"Ali Rıza Güran ile şahsen konuşmadım. Ama şunu duydum: 'Narin’i Nevzat öldürmüş, belli. Her şey ortada. Suçu kabullensin, çocuklar yine köyüne, evlerine girsin. Biz onlara karışmayacağız. İhtiyaçları olursa biz karşılayacağız."

"EĞER BABAM ÖLDÜRMÜŞSE, NİYE BİZİ KÖYE ÇAĞIRIYORSUNUZ?"

"Bu sözleri Hasan Kaya’ya söylemişti. Demiş ki: 'Zaten Nevzat öldürmüş, kabullensin, çocuklar cezaevinden çıksınlar. Olayı üstlensin, bizimkiler çıksın.' Ben de dedim ki, 'Eğer babam öldürmüşse, niye bizi köye çağırıyorsunuz? Çocuğun katilini neden köyde barındırıyorsunuz, sahipleniyorsunuz? Neden ev veriyorsunuz?'"

"TEHDİT ETMİŞ OLABİLİR"

"Tehdit falan yapmış olabilir. Salim'den bunu beklerim. Çünkü Salim onun en zayıf noktasını biliyor. 30-40 yıldır birbirlerini tanıyorlar. Zayıf noktası da çocukları olduğu için onu tehdit etmiş olabilir."