Narin Güran cinayetinde 15 kişinin yargılandığı dava 1 Ekim’e ertelendi

Diyarbakır’da Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylülde cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 3’ü çocuk 15 kişinin yargılandığı dava, avukatların mazeret bildirmesiyle Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesince 1 Ekime ertelendi.
3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayete ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı.
BAHTİYAR 17 YIL CEZA ALMIŞTI
Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesiyle yeniden yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası almıştı.