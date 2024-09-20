Narin Güran cinayetinde Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı, ölüm nedeni ve zamanı belli oldu... Kan donduran ayrıntı: Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?

Yayınlanma: 20.09.2024 - 08:09

Güncelleme: 20.09.2024 - 08:10

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Yenge Hediye Güran'la birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

NARİN'İN ÖLÜM TARİHİ VE NEDENİ BELLİ OLDU

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

NARİN KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.

"AĞIZ BURUN KAPANMASI VE BOYUNA BASI SONUCU OKSIJENSİZ BIRAKILDI"

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir" ifadesine yer verildi.

AĞABEY GÜRAN'IN KOLUNDAKI DİŞ İZLERİYLE İLGİLİ MÜTALAA BUGÜN ÇIKACAK

Haber Global’in aktardığına göre; Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da bugün çıkması bekleniyor.

Narin’in cansız bedeninden alınan 91 örneğin incelenmesi sürerken cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği ve neden öldürüldüğü netleşmedi. Ancak ortaya atılan iddialara yenileri ekleniyor.

Tutuklu ağabey Enes Güran’ın Narin öldürülmeden bir gün önce çalıştığı Malatya’dan Diyarbakır’a gelmesi “Enes cinayet için mi çağrıldı?” sorusunu akıllara getiriyor.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde “Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin almıştım” demişti.

Güran ifadesinde kardeşinin ölümüyle alakasının olmadığını iddia ederken, Narin’in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu da belirtmişti. Öte yandan, Enes’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri ağabey Enes’in kardeşini boğarak öldürdüğü iddialarını gündeme getirmişti.