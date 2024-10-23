Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini aracıyla taşıdığı görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenini kırmızı renkli aracıyla dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın o görüntüleri ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini aracıyla taşıdığı görüntüler ortaya çıktı
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DHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:57

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenini, kırmızı renkli aracıyla dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın o görüntüleri ortaya çıktı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da yapılacak.

Savcı, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini aracıyla taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.


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