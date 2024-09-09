Narin Güran, katledildiği Tavşantepe Köyü'ne defnedildi: Okulda olması gerekiyordu, tabutuna 'beyaz duvak' bıraktılar!

Yayınlanma: 09.09.2024 - 11:15

Güncelleme: 09.09.2024 - 12:12

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür kayıp olarak aranan, 8 Eylül'de ise Eğertutmaz Deresi’nin yanında çuvala konulmuş ve üzeri taşlarla kapatılmış şekilde öldürülmüş olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu tarafından yakınlarına teslim edildi.

CENAZESİ KOMŞU KÖY OLAN BATI KARAKOÇ KÖYÜ'NDEN KALKTI

Narin'in naaşı, komşu köy olan Batı Karakoç Köyü'ne götürüldü. Köyde, küçük Narin için cenaze töreni düzenlendi.

BUGÜN OKULDA OLMASI GEREKİYORDU, TABUTUNA DUVAK BIRAKTILAR!

Yaşasaydı bugün 3. sınıfa başlayacak olan Narin'in tabunun üzerinde beyaz duvak bırakılması dikkat çekti.

Cenaze töreni sırasında bir kadın fenalaştı. Tören sırasında ağıtlar yakıldı.

Cenaze namazına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AKP İl Başkanı Raşit Ocak, siyasi parti ile STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İMAM: YAVRUMUZUN CENAZESİNİ KILIYORUZ, NASIL HESAP VERECEĞİZ

Narin'in cenaze namazını kıldıran imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizleri vicdan sahibi, ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir, hatırlarız; ahlaklı bir toplum olma yolunda ilerleriz. Narin cennettedir, masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennette. Bunun hesabını yapanlardan hesabı sorulacaktır. Benim korkum bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, nasıl hesap vereceğiz. Bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım" dedi.

KATLEDİLDİĞİ KÖYDE DEFNEDİLDİ

Narin Güran’ın cenazesi, Batı Karakoç Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere katledildiği Tavşantepe Köyü'nün mezarlığına götürüldü.

Narin, burada toğrağa verildi. Küçük Narin'in tabutunu yakınları taşıdı. Defin sırasında ağıtlar yakıldı.

AMCA SALİM GÜRAN'IN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

BİRİNCİ DERECE YAKINLARI GÖZALTINDA

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güren'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

BAKAN TUNÇ: KESİN ÖLÜM SEBEBİNE İLİŞKİN RAPOR DÜZENLENECEK

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın otopsi işlemleri ile ilgili, "Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir" açıklamasında bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır.

Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir.

Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."