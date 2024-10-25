Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: Ağabey Baran Güran geri adım attı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:28

Güncelleme: 25.10.2024 - 14:28

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ağabey Baran Güran daha önce Diyarbakır Barosu’na verdiği vekaletnameyi iptal etti.

Narin’in boğularak öldürüldüğü anda şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar aynı evde oldukları tespit edilmesi iddianamede yer aldı.

İlk duruşması 7 Kasım’da görülecek olan davaya, Diyarbakır Barosu da Türkiye’de bir ilk olarak ‘müşteki kurum’ sıfatıyla katılacak.

NARIN’İN AĞABEYİ BARAN GÜRAN GERİ ADIM ATTI

Amida Haber’e konuşan Diyarbakır Barosu Narin Güran Cinayeti Dosya Takip Komisyonu’ndan Avukat Aydın Özdemir, “Daha önce Narin’in ağabeyi Baran Güran Diyarbakır Barosu’nun süreci takip etmesi için vekaletname vermişti. Fakat birkaç gün önce Baran Güran azilname göndererek vekaleti geri çekti. Daha önce aile genel olarak Diyarbakır Barosu'nun kurumsal yapısına güveniyoruz, Baro tarafsız bir şekilde dosyada yer alsın diyordu. Ancak birkaç gün önce Baran Güran azilname göndererek vekaletini iptal etti. Biz Baro olarak o vekaleti kullanarak herhangi bir işlem yapmamıştık” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Özdemir, Türkiye’de ilk defa bir baronun kurum olarak bir dosyaya ‘müşteki’ sıfatıyla katıldığını ifade ederek, “Bizim tespit ettiğimiz kadarıyla Barolar şu ana kadar ‘müşteki’ olarak hiçbir dosyaya kabul edilmediler. Türkiye’de ilk defa Diyarbakır Barosu’nun girişimiyle bu talep kabul edildi. Gelinen aşamada yargılama makamlarının Diyarbakır Barosunu müşteki olarak eklemesi daha önemli hale geldi. Artık ailenin onay veya muvafakatine gerek olmadan bizler dava dosyasını takip edebileceğiz. Diyarbakır Barosu oluşturduğu Dava Takip Komisyonuyla yargılamanın tüm aşamalarında yer alacak, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Ailenin talebi olsun veya olmasın biz ‘müşteki’ sıfatıyla dosyaya katılıyoruz” diye konuştu.