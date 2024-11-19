Narin Güran cinayetinde gözler ahıra çevrildi: 'Kanlı eldiven' ayrıntısında yeni gelişme
Narin Güran cinayetinde, evin yanındaki ahırda 'kanlı eldiven' olduğu iddia edildi. Davayı yakından takip eden eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, “Eldivende kan ve DNA örneğinin olmadığı tespit edildi” dedi.
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, amca Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiğini anlatması üzerine gözler ahıra çevrilmişti.
Duruşmanın ardından yandaş A Haber’de dikkat çeken bir görüntü yayınlandı.
Görüntüde ahırın olduğu yerde kanlı bir eldiven olduğu iddia edildi.
"ELDİVENDE KAN YOK"
Gazete Pencere'den Caner Taşpınar'ın haberine göre; davayı yakından takip eden eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Soruşturmaya ilişkin gerçek olmayan bilgilerin gündeme getirildiğine dikkat çeken Avukat Nahit Eren, şunları söyledi:
“Rapor önümde. Kanlı olan tüm delilleri biz ayrıca inceledik. Haberleri görünce şaşırdım. Böyle bir kanlı eldiven yok. Eldivene ilişkin rapor da şu an önümde. Raporda, eldivende kan ve DNA örneğinin tespit edilmediği yer alıyor.”
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