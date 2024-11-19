Narin Güran cinayetinde gözler ahıra çevrildi: 'Kanlı eldiven' ayrıntısında yeni gelişme

Narin Güran cinayetinde, evin yanındaki ahırda 'kanlı eldiven' olduğu iddia edildi. Davayı yakından takip eden eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, “Eldivende kan ve DNA örneğinin olmadığı tespit edildi” dedi.

Narin Güran cinayetinde gözler ahıra çevrildi: 'Kanlı eldiven' ayrıntısında yeni gelişme
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 19:59

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, amca Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiğini anlatması üzerine gözler ahıra çevrilmişti.

Duruşmanın ardından yandaş A Haber’de dikkat çeken bir görüntü yayınlandı.

Görüntüde ahırın olduğu yerde kanlı bir eldiven olduğu iddia edildi.

"ELDİVENDE KAN YOK"

Gazete Pencere'den Caner Taşpınar'ın haberine göre; davayı yakından takip eden eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Soruşturmaya ilişkin gerçek olmayan bilgilerin gündeme getirildiğine dikkat çeken Avukat Nahit Eren, şunları söyledi:

“Rapor önümde. Kanlı olan tüm delilleri biz ayrıca inceledik. Haberleri görünce şaşırdım. Böyle bir kanlı eldiven yok. Eldivene ilişkin rapor da şu an önümde. Raporda, eldivende kan ve DNA örneğinin tespit edilmediği yer alıyor.”


Etiketler: #Narin Güran #Eldiven #diyarbakır

İlgili Haberler

Narin cinayetinde Enes Güran ve Baran Güran arasındaki 'halı' diyaloğu ortaya çıktı: 'Van'a giden halılar ne oldu?'

Narin cinayetinde Enes Güran ve Baran Güran arasındaki 'halı' diyaloğu ortaya çıktı: 'Van'a giden halılar ne oldu?'
Narin Güran cinayetinde yeni ayrıntı: Narin aranırken ahırda 'mühimmat' bulunmuş

Narin Güran cinayetinde yeni ayrıntı: Narin aranırken ahırda 'mühimmat' bulunmuş
Narin Güran cinayetinde yeni iddia: Ahırın önünde 'kanlı eldiven' bulunmuş

Narin Güran cinayetinde yeni iddia: Ahırın önünde 'kanlı eldiven' bulunmuş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler