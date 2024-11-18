Narin Güran cinayetinde yeni iddia: Ahırın önünde 'kanlı eldiven' bulunmuş

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:37

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:38

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler sürüyor.

İktidara yakın A Haber'in aktardığına göre, amca Salim Güran'ın aracında DNA bulunmasına ilişkin raporda yeni bir detay ortaya çıktı.

Raporda ahırın önündeki delillerden yeni görsellere ulaşıldı.

Habere göre, ulaşılan görsellerde, kanlı bir eldivenin bulunduğu, yapılan incelemelerde ise kanın insana ait olduğunun belirlendiği aktarıldı.

DAVADA SON DURUM?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 3 günün sonunda tamamlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülmeye başlayan davanın 3. gününde, son olarak tutuklu sanık ağabey Enes Güran, savunma yaptı.

Diyarbakır Barosu avukatlarının ifadelerinde çelişki bulunduğunu iddia eden Güran gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

Enes Güran'ın avukatı da dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen tüm detayların yayınlandığını savundu.

Mahkeme heyeti, müşteki Arif Güran ve vekili, Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinin kabulüne, ağabey Baran Güran'ın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddine, mahkemeye gönderilen Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerin dosyaya eklenmesine, tutuklu şüpheli R.A'nın tanık olarak dinlenilmesi talebinin kabulüne, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak dosyada bulunan daraltılmış baz raporunu hazırlayanlardan hangi yöntem ile hangi baz verilerini kullanarak, hangi cihazlar ve hangi kriterlere uyularak, bilimsel tekniklerin neler olduğunu gösterir ve sapma payının olup olmama ihtimalini de belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılmasına karar verdi.

Heyet, kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine hükmetti.