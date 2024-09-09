Narin Güran cinayetinde 'ilk itiraf geldi' iddiası: 'Muhtar cesedi çuval içinde bana verdi'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 11:58

Güncelleme: 09.09.2024 - 11:59

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra 'kaybolan' 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra, daha önce en az üç kez ayrıntılı arama yapılan Eğertutmaz Deresi'nin kenarında, üzeri taş ve dallarla kapatılmış bir çuval içinde, son görüldüğü kıyafetlerle ölü bulunmasına ilişkin çok sayıda yanıtsız soru cevap bekliyor.

Bölgede 'etkili ve güçlü' olduğu belirtilen Güran ailesinin 19 gündür köylülere büyük bir baskı uyguladığı iddia edilirken, soruşturmada ilk itirafın geldiği ileri sürüldü.

"İLK İTİRAF GELDİ" İDDİASI

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, gözaltına alınan 24 kişiden biri, cinayeti itiraf etti.

İddiaya göre bu kişi, Narin'in aynı zamanda muhtar olan ve geçen hafta tutuklanan amcası Salim Güran'ı suçladı.

Bu kişi, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.