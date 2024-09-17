Narin Güran cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar! 'Amca Salim Güran ahıra geldi, araçta ağabey Enes de var mıydı? Diğer iki genç nerede?'

Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:42

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:32

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 sonra, 8 Eylül'de cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması yeni gözaltılarla devam ediyor.

Cinayetin neden ve nasıl işlendiğine ilişkin sır perdesi bugüne kadar aralanamazken, gazeteci Tolga Şardan Ankara'nın yanı sıra yerel kaynaklardan yeni bilgilere ulaştı.

"SONUN BAŞLANGICI İÇİN AİLE İÇİNDE DÜĞMEYE BASILDI..."

Şardan, cinayet gününe ilişkin yaşananları şöyle özetledi:

"İddiaya göre, Narin yaşadığı anı, o sırada köyde olmayan babasına aktaracağını ifade edince sonun başlangıcı için aile içinde düğmeye basıldı... Ağabeyi yanında iki arkadaşı olduğu halde Narin'i boğarak öldürdü. Amca Güran; ahıra geldi, üç genç ve Narin'in cesedi ile aracına binerek köyden ayrıldı..."

CİNAYETE KATILAN DİĞER İKİ GENÇ NEREDE?

Gazeteci Tolga Şardan'ın T24'teki 'Narin'in amcasının aracında ağabeyi Enes de var mıydı, diğer iki genç nerede?' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ankara'nın yanı sıra yerel kaynaklardan süreci takip ederken bazı yeni bilgilere ulaştım.

Bunlardan ilki, Narin'in cesedinin amca Salim Güran'ın aracıyla taşınırken, araçta üç gencin bulunduğu ve üç gençten ikisinin nerede olduklarının bilinmediği…

İddiaya göre; Narin Güran, 20 Ağustos'ta köyün camisindeki Kuran kursundan her zamankinden önce çıktı. Cami imamının ifadesi bu nedenle alındı. Narin'in camideki son saatleri soruldu.

Narin, eve geldi ve evde –hemen herkesin ifade ettiği üzere– görmemesi gereken bir tabloyla karşılaştı.

Küçük kızın gördüğü bu tablonun aktörleri arasında tutuklu amca Salim Güran vardı.

Narin yaşadığı anı, o sırada köyde olmayan babasına aktaracağını ifade edince sonun başlangıcı için aile içinde düğmeye basıldı.

Ertesi gün, yine Kuran kursundan eve gelen Narin'e, annesi, köy dışında çalışan ağabeyi Enes'in geldiğini ve ahırda kendisini beklediğini söyledi. Narin, bir zamandır görmediği ağabeyini görmek için ahıra girdi.

Aynı iddiaya göre, ağabeyi yanında iki arkadaşı olduğu halde Narin'i boğarak öldürdü. Arkasından amcası Salim Güran'la temas kurdu. Amca Güran; ahıra geldi, üç genç ve Narin'in cesedi ile aracına binerek köyden ayrıldı.

Narin'in cesedi aracın sağ ön koltuğundaydı. Arkada ise ağabey Enes ile iki arkadaşı bir süre yolculuk etti.

Bu sırada Narin'in burnundan kan geldi. Araçtakiler panikledi. Amca Güran, üç genci kamerasına girdiği benzinliğe gelmeden önce yolda indirdi.

Amca Salim Güran, 21 Ağustos'ta yaşanan bu olay sonrasında benzinliğe geldi. Yakıt almaksızın sadece çokça ıslak mendil alıp ayrıldı.

Bundan sonrası henüz bilinmiyor.

Ancak söz konusu iddia çerçevesinde bilinen tek şey; araçtaki iki gencin sır olduğu!

Takip ettiğim kadarıyla iddiada sözü edilen iki gençle ilgili bir bilgi ortaya çıkmadı.

PATATES HAT MI KULLANDILAR?

Soruşturmada dikkat çeken diğer nokta ise, olayın hemen ardından jandarmayı yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan sahte ihbarlar.

Bu konuda, köyden bazı isimlerin jandarmayı konudan uzaklaştırmak amacıyla asılsız ihbar yaptığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Sahte ihbarların cep telefonlarının SİM kartlarının çıkartılarak yapıldığı ifade edildi.

Ancak, asılsız ihbarların "patates hat" olarak tanımlanan başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanıldığı "şüpheli" SİM kartlar üzerinden yapıldığı bilgisi de mevcut. Hatta bu iş için 30'a yakın "patates hat" kullanıldığı yerel kaynaklarca ifade edildi.

Patates hat olarak tanımlanan telefon hatlarının kullanılması başta olmak üzere yaşanan süreçte ortaya çıkan şüphelilerce gerçekleştirilen "suyu bulandırma" işlemleri, aileye bu konuda destek verilip verilmediği sorusunu gündeme getirdi.

AMCA, KARDEŞİ Mİ ÖLDÜRTTÜ?

Narin Güran'ın katledilmesi, köyde geçmişte yaşanan kimi olayların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Narin'in kız kardeşi Tülin Güran'ın ölümünü şüpheli bulan savcılık Narin'le birlikte ablasının ölümünü yeniden incelemeye aldı.

Bu süreçte edindiğim bir bilgi daha var.

Şöyle ki, Güran ailesinden bir kişi, -ulaşan bilgi Salim ve Arif Güran'ın kardeşi- 2011'de pamuk tarlasında silahla vurularak öldürüldü.

Olayın gerçekleştiği dönemde 15 yaşında olduğu belirtilen bir şüpheli, cinayeti işlediğini savunarak teslim oldu.

Ülkenin genel sosyolojine bakıldığında böylesi olay ya da olaylardan sonra adliyeye teslim olan zanlıların yaşının küçük olması pek şaşırtıcı değil.