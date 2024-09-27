Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran, T tipi cezaevindeki tekli hücresinden 'yüksek güvenlikli' bir hücreye alındı.
Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Cinayet soruşturmasında toplam 12 tutuklu bulunurken dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılmıştı.
"BU HÜCREDE AKRABALARI İLE GÖRÜŞMEK YOK"
Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Salim Güran T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.
tv100 muhabiri Canan Altıntaş'ın aktardığı bilgilerde "Salim Güran T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibarıyla yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye bırakıldı. Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek" dedi.
"ANNE VE AĞABEY DE HÜCREDE"
Altıntaş sözlerinin devamında "Tutuklu olan isimler anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve diğer tutuklu isimlerde tekli hücredeler ve birbirleriyle görüşmeleri , akrabaları ile görüşmeleri de yasak" bilgisine yer verdi.
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