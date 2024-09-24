Narin Güran cinayetinde yeni deliller: 'Ahırda' bulundu
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde soruşturma genişletildi. Katil zanlılarından Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri kapsamında yeni deliller bulunduğu ifade edildi. İşte soruşturmada son durum...
Diyarbakır, Bağlar, Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’a kaybolduğu izlenimi verilen ve 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni izler bulundu.
TV100'ün haberine göre komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri kapsamında yeni deliller bulunduğu ifade edildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ
Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletildi.
Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeni deliller arandı. Arama sonuçlarında yeni bulgulara erişildi.
BAHTİYAR'IN AHIRINDA 2 TANE İZMARİT BULUNDU
Gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ahırında bulunan 2 izmarit de yer aldı. İzmaritlerde DNA'lar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak.
Jandarma, Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tutuyor.
Etiketler: #Narin Güran #izmarit
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı