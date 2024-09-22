Akıllara Narin Güran cinayetini getirdi... Edirne'de vahşet: Babasını katletti, dere yatağına attı, hiçbir şey olmamış gibi arama çalışmalarına katıldı!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 16:53

Güncelleme: 22.09.2024 - 16:53

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın’ı, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın, kan donduracak şekilde öldürdü.

ÖLDÜRDÜ, KAYIP İHBARI YAPTI

Babasını tabancayla öldürdükten sonra baltayla parçalara bölen, ardından yakan, daha sonra dere yatağına atan şahıs, ilerleyen saatlerde babasının kayıp olduğunu belirterek jandarmaya ihbarda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Arama çalışmalarına da katılan şahıs, ekiplerin çalışmalarını mezarlık bölgesinde yoğunlaştırdı.

CESET DERE KENARINDA BULUNDU

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çevresinde şahıs gözaltına alındı. Ekiplerin istihbarat ve saha çalışmaları çerçevesinde, ceset dere yatağında bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan şahıs ve eşi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

AKILLARA NARİN GÜRAN CİNAYETİ GELDİ

Edirne'deki kan donduran olay, akıllara, Diyarbakır'da 19 gündür 'kayıp' sanılan ve ardından cesedi dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini getirdi.

Türkiye'nin konuştuğu cinayette, Narin'in kayıp olduğu izlenimi verilmiş, daha sonra ortaya çıkan Adli Tıp raporunda Narin'in 21 Ağustos'ya yani 'kaybolduğu' gün öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Cinayet sanıklarından amca Salim Güran, hiçbir şey olmamış gibi jandarmayla birlikte arama çalışmalarına katılmış, ve aile üyeleriyle birlikte jandarmayı süreç boyunca yanlış yönlendirmişti.