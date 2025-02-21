Narin Güran davasında yeni gelişme: 12 şüpheli yine yargılanacak

Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:01

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:03

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduğu izlenimi verilen ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan, tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianame kabul edildi ve 6’sı tutuklu 12 sanığın "suçluyu kayırma"dan yargılanmasına 14 Nisan’da başlanacak.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyi Baran Güran tarafından yapıldığı belirtildiği aktarılırken şüphelilerin çalışmaları etkilemek için yangın çıkardığı da belirtildi.

Şüphelilerin jandarma personelini takip edip dinledikleri, bazı kişilerin telefon kayıtlarını sildiği de iddianamede yer aldı.

Narin'in kuzeni Muhammed Kaya'nın "köy yolunda kırmızı terlik bulduğu ancak jandarmaya haber vermeyi unuttuğu" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığına, soruşturmayı Suriyeli kişilerine yönlendirmeye çalıştığı da belirtildi.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.