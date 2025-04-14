Son Dakika... Narin Güran davası ertelendi

Son Dakika haberi... Narin Güran davasında, tutuklu sanıkların tutukluluğuna devam kararı verilerek duruşma 25 Nisan'a ertelendi.

Son Dakika... Narin Güran davası ertelendi
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DHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 18:39

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması, 9 saat sürdü.

Duruşma sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından sona erdi.

Mahkeme Başkanı, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan’a erteledi.


Etiketler: #Narin Güran #dava #nisan

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