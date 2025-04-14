Son Dakika... Narin Güran davası ertelendi
Son Dakika haberi... Narin Güran davasında, tutuklu sanıkların tutukluluğuna devam kararı verilerek duruşma 25 Nisan'a ertelendi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması, 9 saat sürdü.
Duruşma sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından sona erdi.
Mahkeme Başkanı, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan’a erteledi.
Etiketler: #Narin Güran #dava #nisan
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