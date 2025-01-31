Son Dakika... Narin Güran cinayeti davası: Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Son dakika gelişmesi... Narin Güran cinayeti davasının savcısı, 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için istinaf mahkemesine ağırlaştırılmış müebbet talebiyle başvuruda bulundu.
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evine 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nin içinde bulunan Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Narin Güran davasının karar duruşmasında anne Yüksel Güran'a, ağabey Enes Güran'a ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet verilmişti. Narin'in cesedini taşıyıp dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay süreli hapis cezası verilmişti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Davanın savcısı, Bahtiyar için istifa mahkemesine başvuruda bulundu.
Polat, istinaf mahkemesine 3 sayfalık bir dilekçe sundu. İstinafa sunulan dilekçede Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.
Etiketler: #Narin Güran #dava
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