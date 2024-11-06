Narin Güran davasının görüleceği salon duruşmaya hazır hale getirildi: Sanıklar ayrı ayrı oturacak
Diyarbakır’da, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davanın görüleceği 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonu hazır hale getirildi.
Diyarbakır'da kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra dere yatağında çuvalda üzeri toplam 75 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılmış olarak cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada tutuklu sanıklar amcası Salim Güran, Annesi Yüksel Güran, Ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın yarın duruşmasının yapılacağı 8’inci Ağır Ceza duruşma salonu, basın mensuplarına açıldı.
TARAFLAR AYRI KÖŞELERDE OTURACAK
Yaklaşık 300 kişilik kapasitesi olan salonda gazeteciler, baro başkanları, sanıklar ve aileleri, aile avukatları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahkeme heyeti ve Güran ailesi için bölümler hazırlandı.
Salonda Nevzat Bahtiyar ve ailesi bir köşede, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran da yan yana diğer köşede oturacağı, tarafların arasında da diğer katılımcıların oturacağı öğrenildi.
AYNI SALONDA 'TAHİR ELÇİ' CİNAYETİNİN DURUŞMALARI GÖRÜLMÜŞTÜ
Salonda, daha önce 28 Kasım 2015'te Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi’nin duruşmalarının da görüldüğü belirtildi.
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