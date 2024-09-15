Bahar'ın Nevra Hanım'ı Hatice Aslan'dan 'Narin' yorumu: 'İdam çözüm değil'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 10:23

Güncelleme: 15.09.2024 - 14:37

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra 19 gün boyunca aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Narin’in ölümüne ilişkin soruşturma henüz sonuçlanmazken, olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı ve ünlü isim, yaşanan trajediye tepki gösterdi.

Narin'in ölümünde bazı aile üyelerinin isimleri geçerken, olaya dair gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor. Ünlüler arasında da yankı bulan bu acı olayla ilgili açıklama yapan isimlerden biri de, Bahar dizisinin Nevra Hanım’ı Hatice Aslan oldu.

Olayla ilgili duygularını dile getiren Aslan, "Bu sıralar Narin’den başka bir şey takip edemiyorum" diyerek yaşananlara olan hassasiyetini belirtti.

İdam talepleriyle ilgili soruları da yanıtlayan oyuncu, "İdam talepleri var ama idam kesinlikle çözüm değil. İdamın olduğu ülkelerde de bunun çözüm olmadığını görüyoruz. Sorunun kökten çözülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.