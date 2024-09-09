Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadeleri ortaya çıktı: 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 23:35

Güncelleme: 09.09.2024 - 23:39

Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesinin bir bölümü ortaya çıktı. Jandarmanın Salim Güran'a Narin'in ölümüne ilişkin sorular sorduğu görüldü.

Ekol TV'nin haberine göre, Jandarma Salim Güran'a "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" diye sordu. Güran, "Yoktur. Yok öyle bir şey" diye yanıt verdi. Jandarma ayrıca, "Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?" diye sordu. Güran bu soruya da, "Yok öyle bir şey ben öldürmedim" diye yanıt verdi.

İfadede geçen soru ve cevapların bir bölümü şu şekilde:

"Ataerkil aile yapısına mı sahipsiniz?" sorusu üzerine Salim Güran, "Kardeşler arasında benim sözüm geçer" yanıtını verdi.

Jandarmanın, "Yaralanmasına ya da ölmesine neden olan bir hareketiniz oldu mu?" sorusuna Güran, "Öyle bir şey olmadı, Narin ile bir ilgim yok" şeklinde cevap verdi.

Soruldu: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

Cevaben: Yoktur. Yok öyle bir şey.

Soruldu: Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Cevaben: Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

Soruldu: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Cevaben: Yok öyle bir şey ben öldürmedim.

"BEN BUNU AÇIKLAYAMAM"

Soruldu: Ön şoför koltuğunda tespit edilen Narin'in DNA'sı ile ilgili açıklama yapar mısınız?

Cevaben: Ben bu çocuğu arabaya koymamışım.

Soruldu: Amcalarının tamamının arabası varken, Narin neden sizin arabanıza biniyor?

Cevaben: ...

Soruldu: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yiyenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?

Cevaben: Ben bunu açıklayamam.

SORULDU: "GÖRMÜŞ OLDUĞU BİR OLAY NETİCESİNDE Mİ ORTADAN KALDIRILDI?"

Soruldu: Arif Güran’a öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın dediniz mi?

Cevaben: Öyle bir şey yok.

Soruldu: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?

Cevaben: Benim hiçbir fikrim yoktur.