Narin soruşturmasında yeni gelişme... Baba ve ağabey hakkında zorla getirme kararı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında zorla getirme kararı verildi.
Etiketler: #Arif Güran #Baran Güran #Narin Güran
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