Narin Güran bayramın ilk gününde unutulmadı

Diyarbakır'da yurttaşlar, kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Narin Güran bayramın ilk gününde unutulmadı
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AA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 18:57

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Güran'ın mezarına, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de ziyaretler gerçekleştirildi.

Duaların okunduğu ziyaretlerde, Narin'in kabrine çocuklar tarafından çiçek ve bayram şekeri bırakıldı.

"İLK NARİN'İN MEZARINA GELDİK"

Kent merkezinden kızı, damadı ve torunuyla Narin'in kabrini ziyarete gelen Songül Doğu onu yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Her kim yaptıysa Allah, Narin'in hakkını bırakmasın. Bugün Narin'i ilk bayramında yalnız bırakmak istemedik. Hiç bayram ziyareti yapmadan ilk Narin'in mezarına geldik" şeklinde konuştu.


Etiketler: #cansız beden #Narin Güran #çiçek

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