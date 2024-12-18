Narin soruşturmasında kritik gelişme… Amca Salim Güran’ın telefonunda ‘adımsayar’ ayrıntısı: ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’

Yayınlanma: 18.12.2024 - 20:02

Güncelleme: 18.12.2024 - 20:02

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra evinden 1.5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile Narin’i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a dava açıldı.

Dört sanığın iştirak halinde ‘adam öldürmek' suçundan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istemiyle yargılanmasına başlandı.

26 Aralık'ta yapılacak olan ve karar çıkması beklenen ikincil duruşmaya kısa bir süre kalırken, sanıklardan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Akdağ, amcasının telefonunda adımsayar uygulamasının bulunduğunu ifade etti. Akdağ, şu şekilde devam etti:

"21 Ağustos günü, Narin’in cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim’in evde olduğu belirtiliyor. Fakat raporlarda, kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareket olduğu öne sürülüyor. Eğer evdeyse, attığı adımlar oldukça sınırlı olurdu. Ama eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi ve etrafında dolaştıysa, attığı adım sayısının daha fazla olması beklenirdi."

Tutuklu amca Salim Güran’ın telefonunun mahkemeye sunulduğunu açıklayan Akdağ, "Bir aksilik olmazsa, adımsayar verileri bu olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynayacak" diye ekledi.