Narin Güran cinayetinde yeni ayrıntılar! Salim Güran ve Enes Güran'ın sildiği mesajlar ortaya çıktı: 'Bunu acil okuyun...'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:42

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:43

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kaybolduğu izlenimi verilen ve 8 Eylül’de cansız bedeni köyün yakınlarındaki Eğertutmaz deresinde çuval içinde bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması 26 Aralık’ta görülecek.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI YÖNLENDİRİP TEMBİHLEMİŞ

İkinci duruşmada mahkemenin kararını açıklaması beklenirken, amca Salim Güran'ın gözaltına alındıktan sonra el konulan cep telefonunun imaj bilgileri, silinen geriye dönük kayıtlarla ilgili yapılan çözümler de Jandarma tarafından mahkemeye gönderildi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, incelenen telefon imajında, Salim Güran’ın sildiği bazı Whatsapp aramaları İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çözümlendi.

Narin’in kaybolduğu izlenimi verildiği ilk günlerde amca Salim Güran’ın çelişki yaşanmaması için kendi çocukları başta olmak üzere yaşı küçük tüm yeğenlerini nasıl ve ne şekilde ifade vermeleri gerektiği yönünde yönlendirdiği, özellikle de saat ve zaman dilimi konusunda sıkı sıkıya tembihlediği ortaya çıktı.

PEDAGOGLARLA SIK SIK GÖRÜŞMÜŞ

Salim Güran’ın bir yandan da yaşları küçük olduğu için pedagog eşliğinde ifadeleri alınması zorunlu olduğundan köye gelen pedagoglarla sık sık görüştüğü, yeğenlerinin ve çocuklarının verdiği ifadeleri merak edip kendilerinden bilgi almaya çalıştığı tespit edildi.

Salim Güran'ın çocukların pedagoga verdikleri ifadelerde çelişki olup olmadığını, özellikle saat ve zaman konusunda bilgi almaya çalıştığı belirlendi.

Telefonun alınan imajında geriye dönük kayıtlar ve kurtarılan bazı Whatsapp aramaları içeriklerine bakıldığında, Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili çocukların ifadelerini alan pedagogları sıklıkla aradığı, bire bir özel odalarda çocuklarla yapılan yüz yüze mülakatlarda neler söylediklerini araştırdığı ortaya çıktı.

ENES GÜRAN'DAN AİLE GRUBUNA MESAJ: 'BUNU ACİL OKUYUN'

Yine Narin Güran'ın kaybolduğu izlenimi verildiği günlerde amca Salim Güran tarafından kurulan ve tüm aile bireylerinin eklendiği Whatsapp grubundaki yazışmalar da telefon imaj içerikleriyle deşifre edildi.

Bu çözümler de Jandarma Siber Suçlar Şubesi tarafından mahkemeye gönderilerek dava dosyasına eklendi.

Whatsapp grubuna ekli olan tutuklu ağabey Enes Güran’ın köyde arama çalışmalarını yürüten askerlerin hangi yöne gidecekleri ve evlerde arama yapabileceklerine dair bilgi aldıktan sonra gruba, “Bunu okuyun, acil okuyun” mesajı göndererek uyarıda bulunduğu, ardından gruba ekli olan akrabaları Günay Mehmetoğlu’nun da, Enes’in yazdığı mesajın altına, “Evlerin hepsi aranacak. Silahlarınız varsa kadınlar üstlerine alsınlar. Silahlarınızı güvenceye alın” diyerek uyarıda bulunduğu görüldü.

Enes’in yazıp daha sonra sildiği bir mesajın altına ise, “Enes bu geçen günün. Asılsız bir şey inanma yeğenim” diye başka bir mesaj yazıldığı tespit edildi.

SAVCI MÜLATAASINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta duruşma savcısı Özge Nida Polat, delillerin toplanmış olması, mahkemenin aldığı tüm ara kararların yerine getirilmesi nedeniyle esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Narin’in annesi Yüksel, amcası Salim, ağabeyi Enes ile küçük kızı dereye gizleyen Nevzat Bahtiyar’ın “İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.