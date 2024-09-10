‘Narin'e ne oldu?’ diye soran gençlere gözaltı: Tepki gösteren yurttaşlara da müdahale

Yayınlanma: 10.09.2024 - 20:08

Güncelleme: 10.09.2024 - 20:08

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Tüm Türkiye, katillerin bulunması için "Narin'e ne oldu?" diye soruyor.

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da ‘Narin'e ne oldu’ diye sormak için bir araya gelen gençlik örgütleri, Süreyya Operası önünden Kadıköy Rıhtım'a doğru yürüyüş yapmak istedi. Süreyya Operası önü ve çevresi polis tarafından kapatılınca gençler, Kadıköy Balık Pazarı'nda toplanarak Rıhtım'a doğru koştular.

Rıhtım'da toplanan gençler, ellerinde, "Narin'in hesabı sorulacak", "İstismarı aklama, suça ortak olma", "Narin'in hesabını gençlik soracak" yazılı pankartlar taşıdılar. "Narin'in hesabı sorulacak", "Gülistan'ın hesabı sorulacak" ve "Narin'in katili Gülistan'ın faili" şeklinde sloganlar atıldı.

‘NARİN İÇİN ADALET’ DİYEN GENÇLERE GÖZALTI

Burada basın açıklaması yapan gençler, polis bariyerleriyle çevrilen alandan çıkmak istedikleri sırada müdahaleyle karşılaştı. Gençlerden bazıları gözaltına alınırken, çevredeki yurttaşlar ise polislere tepki gösterdi. Polis, kendilerine tepki gösteren yurttaşlara da müdahale ederek alandan uzaklaştırdı.

"NARİN 'KUTSAL AİLE' TARAFINDAN KATLEDİLDİ"

Rıhtım'da basın açıklaması yapan gençler adına gençlik örgütlerinden Rıdvan Özen açıklamayı okudu. Açıklamada, "Narin, AKP-MHP iktidarın savunduğu, kadınların ve çocukların yaşamlarını zehir ederek onları ölüme götüren 'kutsal aile' tarafından katledildi. Öyle ki, Narin'in başına gelenler önce bu aile tarafından gizlendi, faillerin ortaya çıkmaması için her şey yapıldı. Tüm bunlar yaşanırken iktidar ve onların meclise soktuğu, her fırsatta meşrulaştırmaya çalıştığı Hizbullah artığı Hüda-Par, ailenin kendilerine yakınlığına dair açıklamalar yaparak ve herkesi sessiz kalmaya çağırarak bu suça ortak olduklarını itiraf ettiler" ifadeleri kullanıldı.

"SUÇ ORTAKLIĞININ KANITI"

Özen, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun katıldığı programda "Bizlerin de bilip söylememesi gereken şeyler var, aile bizim dostumuzdur' açıklamasını hatırlatarak, "Bu suç ortaklığının kanıtlarından biridir. Yine Hüda-Par Genel İdare Kurulu Üyesi Vedat Turgut'un, Adli Tıp kurumunun önüne giderek aileye başsağlığı dilemesinde ve bu sırada yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Hüda-Par'a yakınlığı ile bilinen bu köyde 8 yaşında bir çocuk katledilmişken, Vedat Turgut, AKP'den öğrenircesine adeta dış mihraklar suçlamış ve 'Bunlar bizim kültürümüz değil, Amerika'nın, İsrail'in kültürüdür' açıklamasını yapmıştır" dedi.

Fotoğraf: Vedat Arık

"ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILDI"

Rıdvan Özen, açıklamanın devamında, "Bizler sizin kültürünüzü,kadın hareketinin bilinen isimlerinden Konca Kuriş'e 52 gün domuz bağı işkencesi yapan ve bedenini parçalayarak gömen çetelerinizden biliyoruz. Bizler sizin kültürünüzü Cemile Çağırga'da, Berkin Elvan'a sokak ortasında katlettiğiniz çocuklardan biliyoruz. 'Biz güçlü bir devletiz' naraları atanların yaptıkları elbette bu açıklamalar ile sınırlı kalmadı. Soruşturmanın selameti kılıfıyla Narin ile ilgili bütün haberlere yayın yasağı getirildi, gerçekler toplumdan gizlenmek istendi. Gözaltına alınan ve ardından tutuklanan amcanın neden tutuklandığı ve Narin'in katledilmesi ile bağı açıklanmadı hatta üstü örtülmeye çalışıldı. Bununla da yetinmeyen iktidar, Narin'in cansız bedenini aynı dereyi 8 kez aramasına rağmen bulmadı/bulamadı" diye konuştu.

"FAİLLER CEZASIZLIKLA ÖDÜLLENDİRİLİYOR"

Özen, "Narin'in kaybedilmesine karşı gösterilen kitlesel tepkiler sonucunda cansız bedeni tam 19 gün sonra aynı derede bir çuvalın içerisinde bulundu. Ardından Nevzat Bahtiyar isimli bir şahıs 200 bin TL karşılığında Narin'in cansız bedenini, amcasından alarak dereye götürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf gerçekleşmeseydi coğrafyamızdaki kayıplar listesine bir kişi daha eklenebilir, Narin'e ne olduğu bizlerden gizlenebilirdi. Bizler her gün çocuk ölümlerine, kadın ölümlerine uyanırken faillerin cezasızlık ile ödüllendirildiğini görüyor, bir çok kişinin kaybedildiğine ve akıbetine dair en ufak bir bilgi edinemediğimize şahit oluyoruz. Açıktır ki Gülistan Doku'yu dört yanı kameralar ile çevrili Dersim'de bulmayan ve failleri aklayanlar, Narin'i katledenlerdir. Ve yine açıktır ki, Berkin Elvan'dan Cemile Çağırga'ya, Ceylan Önkol'dan Uğur Kaymaz'a çocukları katleden siyasi iktidar, çocuklara yönelik her türlü suçu teşvik etmekte istismar, tecavüz, katletme ve kaybetme gibi pratiklerin önünü açmaktadır" diye konuştu.

"KATİLLERDEN HESAP SORACAĞIZ"

Gençlik örgütleri olarak Narin'in katillerinden, işbirlikçilerinden hesap sormaya ve başka Narin'ler katledilmesin mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Özen, "Herkesi çocukların ve kadınların özgürce yaşaması için çağrımızı büyütmeye ve Narinlerin hesabını birlikte sormaya davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bizlerin mücadele etmediği her saniye çocuklar için kaybedilme ve katledilme tehlikesi ile yaşamak demektir. Bizler Narin'i unutturmayacak, Katillerden hesap soracağız" dedi.