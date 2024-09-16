Narin'in annesi Yüksel Güran'ın günler sonra ortaya çıkan videosu kafaları karıştırdı: 'Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor...'
Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından Türkiye'nin gündemine oturan Narin'in annesinin günler sonra ortaya çıkan videosu dikkat çekti. Tutuklu anne Yüksel Güran'ın videoda "Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" dediği duyuluyor.
Diyarbakır’da kayıp olarak arandıktan 19 ay sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesiyle ilgili süren soruşturma devam ediyor.
Narin’in kayıp olarak arandığı 3’üncü gününde anne Yüksel Güran’ın kaydedilen görüntülerdeki ifadeleri kafa karıştırdı.
"KIZIM BİLİYOR, DAYANAMIYOR..."
Narin Güran soruşturmasında tutuklu bulunan anne Yüksel Güran videoda “Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor” diyerek ağladığı anlar yer alıyordu.
Etiketler: #Narin Güran #yüksel güran #diyarbakır
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