Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:14

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:15

Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Narin cinayeti soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan Narin’in tutuklu amcasının eşi Hediye Güran adliyeye sevk edildi.

21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında “Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin’in amcası Fuat Güran’ın eşi de, cuma günü gözaltına alındı.

Dün istenilen ek gözaltı süresinin bu akşam saatlerinde dolması üzerine yenge Hediye Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Narin’in cinayetine ilişkin aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, bugün gözaltına alınan ve Narin’in yakınları olduğu öğrenilen iki kişinin de jandarmadaki sorgusu sürüyor.