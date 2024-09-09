Narin'in arkadaşları mezarına çiçek bıraktı

Çevre ilçelerden gelen yurttaşlar Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek çiçek bırakıp dua etti.

Narin'in arkadaşları mezarına çiçek bıraktı
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DHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 18:54

Bazı ziyaretçilerin mezara çelenk ve gelinlik bıraktığı, gözyaşı döktüğü görüldü.

Diğer yandan arkadaşları, sabah saatlerinde toprağa verilen Narin Güran'ın mezarına geldi.

Narin'in arkadaşları, mezara oyuncak ve çiçek bıraktı. Çevre illerden de gelen birçok kişi, Narin'in mezarına çiçek bırakıp, dua etti.


Etiketler: #Narin Güran #mezar #arkadaş

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