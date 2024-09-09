Teyit inceledi: Video Narin Güran’ın bulunduğu anı mı gösteriyor?

Yayınlanma: 09.09.2024 - 18:40

Güncelleme: 09.09.2024 - 18:42

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra dün dere kenarında bir çuval içinde bulundu.

Sosyal medyada Narin Güran'ın bulunduğu ana ait olduğu iddia edilen bir video gündem oldu.

Teyit, videonun gerçek olup olmadığını inceledi.

"10 TEMMUZ'DA PAYLAŞILMIŞ"

Teyit'in konuyla ilgili içeriğinde video hakkında şu bilgiler verildi:

"Tersine görsel arama sonuçlarına göre, görüntüler 10 Temmuz 2024’te paylaşılmış. Video, Erzurum Karayazı’da sağanak sonrası suya kapılan 23 yaşındaki Yakup Eren’in Ağrı'nın Tutak ilçesindeki bir derede cansız bedeninin bulunduğu anı gösteriyor. Eren’in bedeninin Erzurum’dan suya kapıldıktan sonra Ağrı Tutak’a kadar ilerlediği tespit edilmişti.

İnternet üzerinden Narin’in bulunduğu alanda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına dair video görüntülerine de ulaşılıyor. Görüntüler incelendiğinde de Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dere yatağının ağaçlarla çevrili ve taşlık bir alan olduğu görülüyor. Ama iddia videodaki dere yatağı ağaçlarla çevrili ve taşlık değil.

Yani, sosyal medyada paylaşılan video Narin Güran’ın bulunduğu anı göstermiyor."