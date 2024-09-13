Narin'in babası Arif Güran 'en şiddetli' cezayı istedi: 'İtirafçı değil bu insan katildir'

Yayınlanma: 13.09.2024 - 21:24

Güncelleme: 13.09.2024 - 23:03

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran açıklamalarda bulundu. Güran katilin kim olduğunu öğrenmek istediğini belirtti.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında da konuşan Güran, Bahtiyar'ın katilden farkının olmadığını söyledi ve "Devletin en şiddetli şekilde ceza vermesini istiyorum" dedi.

"ANNENİN SUÇU VARSA..."

A Haber canlı yayınında konuşan Güran şu ifadeleri kullandı:

"Kim yakalanırsa yakalansın inşallah çıkacak. Ben kimse kızıma zarar vermez diye düşünüyordum. Annenin suçu varsa devlet alır yoksa bırakır.

Nevzat Bahtiyar'ın katilden hiçbir farkı yoktur. İtirafçı değil bu insan katildir. Nevzat benim yanımda eli titremiyor bana sabırlı ol diyordu. Böyle bir vahşet var mı? Sen benim ne halde olduğumu görmüyor musun? Sen gerçekten komşumsan, insansan bunu söylemen lazımdı.Devletin en şiddetli şekilde ceza vermesini istiyorum.

Ben intikamcı bir insan değilim, gidip o insanların ailesine dokunacak bir şey edecek bir insan değilim, onlardan farkım kalmaz. Katilin kim olduğunu öğrenmek istiyorum, artık çevremde kimse bana samimi gelmiyor."