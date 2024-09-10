Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı iddiası: Baro Başkanı yalanladı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 00:08

Güncelleme: 10.09.2024 - 00:24

Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın ifade işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldığı iddia edilmişti.

Gerçek Gündem'e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren bu iddiaları yalanladı.

Eren,"Babanın serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Biz de savcılık ile görüştük. Bize serbest olmadığını söylediler. Bu bilgi şu an için doğru değil" açıklamasında bulundu.