Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı iddiası: Baro Başkanı yalanladı

Narin'in babası Arif Güran'ın ifade işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldığı iddia edilmişti. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren bu iddiaları yalanladı.

Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı iddiası: Baro Başkanı yalanladı
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Yayınlanma: 10.09.2024 - 00:08

Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın ifade işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldığı iddia edilmişti. 

Gerçek Gündem'e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren bu iddiaları yalanladı.

Eren,"Babanın serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Biz de savcılık ile görüştük. Bize serbest olmadığını söylediler. Bu bilgi şu an için doğru değil" açıklamasında bulundu.


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