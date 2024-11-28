Narin’in DNA’sı bulunmuştu: Salim Güran’ın aracının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın aracının olay günü Tavşantepe Mahallesi'ndeki görüntüleri dava dosyasına girdi. Söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA tespit edilmişti.

Narin’in DNA’sı bulunmuştu: Salim Güran’ın aracının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 18:48

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı.

Tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın kullandığı aracın Narin'in kaybolduğu gün Tavşantepe Mahallesi'ndeki görüntüleri dava dosyasına girdi.

OKULUN GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Dava dosyasında, sanık Salim Güran'ın o dönem kullandığını beyan ettiği beyaz renkli aracın 21 Ağustos'ta Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerasınca saat 18.59'da iki açıdan kaydedilen görüntüleri bulunuyor.

NARİN'E AİT DNA TESPİT EDİLMİŞTİ

İddianamede, "Salim Güran'ın fiilen kullandığı, kardeşinin adına kayıtlı beyaz renkli araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği" bilgisine yer verilmişti.


Etiketler: #diyarbakır #Narin Güran #salim güran

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