Narin’in ismi Tarsus’taki bir parkta yaşayacak

Yayınlanma: 03.10.2024 - 16:55

Güncelleme: 03.10.2024 - 16:55

Tarsus Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimi, Belediye Başkan Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen evraklar karara bağlandı. Toplantıda, Tarsus Belediyesinin 5 yıllık planını açıklayan Boltaç, "Tarsus Belediyesi, programını birinci yıldan itibaren belirlemiştir. Yani 4 sene sonra ne yapacağımız belli. Seçim yatırımı yapmayacağız. Ne yapıyorsak bu halk için, Tarsus için yapacağız. Bu kentin ihtiyaçlarını zamanında, günü gününe karşılayacağız" dedi.

NARİN’İN İSMİ TARSUS’TA YAŞAYACAK

Toplantıda, Tarsus’un Yeşil Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka, 21 Ağustos’ta Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ismi verildi. Kararla ilgili duygularını dile getiren Başkan Boltaç, "Türkiye çok üzücü bir olay yaşadı. Küçücük bir çocuğumuz maalesef katledildi. Mekanı cennet olsun. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Narin’in ismi bu parkta ölümsüzleşecek. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" diye konuştu.

TARSUS BELEDİYESİNDEN ADIYAMAN’A DESTEK

Meclis toplantısında Tarsus Belediyesi ile Adıyaman Yaylakonak ve Gölbaşı belediyeleri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Boltaç, "Adıyaman’da büyük bir deprem felaketi yaşandı. Tarsus Belediyesi olarak gücümüz ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız" dedi.

KLEOPATRA BİSİKLET FESTİVALİ’NE DAVET

Konuşmasında Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve Hayvanları Koruma Günü ile ilgili açıklamada da bulunan Boltaç, vatandaşları 4-5-6 Ekim’de gerçekleştirilecek Kleopatra Bisiklet Festivali’ne davet etti. Festivalin hem spor, hem de sosyal etkinlik açısından önemli bir buluşma olacağını vurgulayan Boltaç, "Türkiye’nin dört bir yanından 225 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirilecek 3. Kleopatra Bisiklet Festivali 3 gün sürecek. Katılımcılar, hem tarihi ve turistik açıdan zengin Tarsus’u keşfedecek, hem de bisikletin yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak. Ayrıca belediyemize ait Karavan Parkımızda kamp yapılacak. 5 Ekim Cumartesi sabahı da tüm vatandaşlarımızı hep birlikte şehir turu yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.