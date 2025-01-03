Narin'in köyündeki imam hakkında flaş karar: Telefonundan cinsel içerikli görüntüler çıkmıştı...

Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:19

Güncelleme: 03.01.2025 - 15:20

Narin Güran cinayeti soruşturmasında adı geçen Tavşantepe Köyü imamı R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi.

Telefon incelemesinde uygunsuz görüntüler bulunan imam, kendini “Evli bir çiftle tanıştık, birlikte olduk” diyerek savundu.

8 yaşında katledilen Narin Güran cinayetiyle ilgili defalarca ifadesine başvurulan, gözaltına alınıp sorgulanan Tavşantepe Köyü imamı R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi.

YURT DIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Günlerdir yurt dışına kaçtığı öne sürülen R.K'nin en son Temmuz ayında Türkiye'ye giriş yaptığı ve herhangi bir yurtdışı çıkış kaydının bulunmadığı öğrenildi. Cinayet soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan R.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

KASIM AYINDA AÇIĞA ALINMIŞTI

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada adı geçen ve birçok kez emniyette ifade veren imam R.K., Kasım ayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınmıştı.

Amida Haber’in aktardığına göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan imamın telefon incelemesinde uygunsuz görüntülere rastlandı.

TELEFONUNDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

İmam R.K.’nin telefonunda bulunan uygunsuz görüntüler üzerine verdiği ifade dikkat çekti. R.K., “Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk” diyerek kendini savundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yürütülen soruşturma kapsamında R.K. hakkında nihai kararını verdi ve imamlık görevinden ihraç etti. Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma ise sürüyor.